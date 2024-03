Al Polo Fiere con il fioretto. Quasi 900 atleti in pedana

Quasi 900 atleti in 4 giorni si danno appuntamento – a partire da ieri – al Polo Fiere di Mugnano per la seconda Prova Nazionale giovani e assoluti fioretto e sciabola. Fino a domenica i migliori talenti italiani del fioretto e della sciabola si sfideranno per accedere ai campionati italiani. “Perchè abbiamo scelto Lucca per questo importante appuntamento agonistico? Perchè Lucca è bellissima“, confessa Matteo Autuori consigliere nazionale della Federscherma. “E perchè il Polo Fiere è una struttura ideale, che ovviamente abbiamo dovuto allestire appositamente per l’occasione, come sepre ci accade, con un lavoro no stop non indifferente. Ma la soddisfazione credo sia palpabile. Tanti giovani che si confrontano in questa disciplina, tantissime promesse tricolori. I numeri di chi sceglie la scherma sono in progressivo aumento, anche se il Covid ha inciso negativamente“. Ieri si è svolto il fioretto femminile giovani e la sciabola maschile giovani. Oggi sarà la volta, a partire dalle 9, del fioretto femminile assoluti e della sciabola maschile assoluti. Domani in pedana alle 9 le sfide del fioretto maschile giovani, alle 13 sciabola femminile giovani. Domenica alle 9 il confronto sarà tra i migliori atleti italiani sulle specialità fioretto maschile assoluti e sciabola femminile assoluti. Un maxi evento che è organizzato dall’Associazione Schermistica Lucchese “Oreste Puliti” in collaborazione con Lucca Crea e Comune di Lucca.

“Tutto sta andando per il meglio, anche dal punto di vista organizzativo – sottolinea Autuori –, abbiamo anche diversi visitatori incuriositi dall’evento di livello“. Un evento che in questi giorni ha fatto parlare di sè, purtroppo, anche per altro ma che ieri ha subito dato ampia dimostrazione di volersi scrollare tutto di dosso aprendo alla primavera, con un bel sole sulle vetrate, e soprattutto al sano spirito competitivo tra giovani.

Tra loro ieri non si è presentato l’atleta su cui pende la denuncia per presunta violenza sessuale nei confronti di una sciabolatrice uzbeka minorenne, nella notte del 4-5 agosto all’International Sabre Camp di Chianciano Terme (Siena). Probabilmente anche l’altro cercherà di far placare le acque e oggi non si presenterà in pedana. “E’ una loro libera scelta – commenta Autuori –, perchè almeno per ora i due atleti non sono sospesi“.

Laura Sartini