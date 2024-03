Al Pinturicchio domani sold out per l’evento dedicato a De André

Tutto esaurito per la terza tappa del viaggio della Rassegna della canzone d’autore, promossa da Animando. “Fabrizio De André, la Buona Novella e altre narrazioni”, in programma domani alle 17.30, nella Sala della Musica e della Cultura del Pinturicchio (Borgo Giannotti) ha registrato infatti il sold out. Sul palco si esibiranno il gruppo Progetto in La Minore, composto da Roberto Puccini, voce e chitarra, Marcello Ragone, percussione e voce, Martino Biondi, basso e voce, Dinorah Abela, violino, Fabrizio Biro Bartoli, chitarra elettrica, e Laura De Luca, flauto e voce e gli Stereo Tipi, al secolo Lia Salotti, Serena Salotti, Maria Elena Lippi, Silvia Verucci, Marta Marchetti, Marina Del Fava, Maurizio Pierini, Lorenzo Giovannelli, Morando Bertoncini, Matteo Fracchi, Martino Biondi e Dario Atzori. Un successo annunciato, dunque, che consacra l’ennesimo trionfo della musica d’autore. La prossima e ultima data della Rassegna promossa da Animando è in programma per domenica 10 marzo, sempre al Pinturicchio, con “Canzoni del Novecento nella tradizione napoletana”.

Protagonisti del pomeriggio in musica saranno Maria Novella Malfatti (soprano), Roberto Lorenzi (baritono), Stefano Teani (pianoforte). Un altro appuntamento da non perdere. Biglietti e abbonamenti. 10 euro (soci Animando); 15 euro (non soci). Online: 8 euro (soci Animando); 13 euro (non soci). Pacchetti disponibili solo online per 4 spettacoli: 25 euro (soci Animando); 40 euro (non soci).

È possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma www.oooh.events o direttamente sul posto prima dell’inizio dello spettacolo. Per il programma completo della rassegna: www.animandolucca.it, Facebook e Instagram: Animando.