Al ministero gli Uffizi 2 e Museo del Fumetto

Doppio strike. Il varco è aperto sia per l’attivazione del Museo del Fumetto sia per una dislocazione tutta lucchese di una sede del Museo degli Uffizi. Due progetti approdati ieri al Ministero della cultura, nell’incontro tra il sindaco Mario Pardini, una delegazione di Fratelli d’Italia Toscana, e il capo della Segreteria tecnica del dicastero, dottor Emanuele Merlino.

Oltre al primo cittadino erano presenti in particolare i parlamentari di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, capogruppo di FdI della Commissione Cultura alla Camera, e Riccardo Zucconi, Segretario di Presidenza alla Camera dei deputati, l’assessore comunale Nicola Buchignani e il consigliere regionale Fantozzi. Incoraggiati dall’attenzione registrata dal Ministero rispetto a questa importante tematica, nel corso dell’incontro, il sindaco Pardini ha evidenziato nella sua interezza tutti gli aspetti del progetto, mostrando nel dettaglio le necessarie risorse economiche che, come specificato dall’assessore Buchignani , sono già state, in parte, inserite nel piano triennale del Comune, richiedendo quindi al Governo un impegno economico significativo ma non particolarmente esoso.

Il Ministero non solo si è mostrato interessato ad approfondire la questione ma si è offerto di verificare le eventuali modalità operative riguardanti gli aspetti gestionali del costituendo Museo. Tutti i partecipanti alla riunione hanno voluto sottolineare l’importanza sostanziale che avrebbe il Museo del Fumetto per la città, un punto di riferimento essenziale nella patria dei Comics, che a quel punto diverrebbe polo di attrazione no stop, per tutto il periodo dell’anno, dei flussi legati a turismo e cultura.

Nel lungo incontro di ieri mattina, una volta approfondito il tema del museo, i deputati Amorese e Zucconi hanno posto all’attenzione del Ministero la situazione della Soprintendenza di Lucca e Massa. “Sono diverse, – hanno relazionato – le problematiche che rendono questo organo mal funzionante e per il quale sarebbe auspicabile un intervento ministeriale, soprattutto per la parte riguardante i pareri richiesti per la realizzazione degli interventi necessari all’installazione di impianti energetici“. L’onorevole Zucconi ha poi sollevato la questione di una possibile ubicazione di una sede del Museo degli Uffizi nella città di Lucca.

“Tale opportunità nasce proprio dal progetto recentemente enunciato dal Ministro Sangiuliano di creare sedi decentrate”, ha detto. In Italia le opere conservate nei magazzini dei vari musei nazionali, quindi non esposte e disponibili, sono infatti circa 4 milioni e, anche su questa base, il Segretario di Presidenza Zucconi ha dunque candidato la città di Lucca come possibile sede degli “Uffizi 2”. “L’impegno della Amministrazione comunale di Lucca per una complessiva riqualificazione della città è importante – hanno sottolineato al termine dell’incontro romano gli esponenti di Fratelli D’Italia – e noi ci rendiamo convintamente disponibili a fare quanto possibile per supportarla“.

