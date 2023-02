Al Giglio Il Tamerlano dell’Accademia Bizantina

In perfetto equilibrio tra passato e futuro il nuovo allestimento de Il Tarmerlano di Antonio Vivaldi, con l’Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone e la regia di Stefano Monti, chiude la Stagione lirica 2022-2023 del Teatro del Giglio che ospita lo spettacolo in esclusiva toscana. Doppia chance per non perderselo: stasera alle 20.30 e anche domenica alle 16. Poliedrici i linguaggi: il teatro di figura ma anche la danza, nelle coreografie di Marisa Ragazzo e Omid Ighani per la DaCru Dance Company diventa un’amplificazione degli stati d’animo dei personaggi. Il cast è composto dal baritono Gianluca Margheri, dal controtenore Filippo Mineccia e dal contralto Delphine Galou – rispettivamente Bajazet, Tamerlano e Asteria –, cui si aggiungono Marie Lys come Irene, Federico Fiorio come Andronico e Arianna Vendittelli come Idaspe. “Sono trascorsi quasi 290 anni dalla prima rappresentazione de Il Tamerlano di Vivaldi durante il Carnevale; o, forse, non sarà trascorso che un attimo – perché, in fondo, “le emozioni sono le stesse di tre secoli fa, basta saperle trasmettere”. Parola di Ottavio Dantone, che al clavicembalo guida Accademia Bizantina, cuore musicale dello spettacolo.