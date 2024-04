Al Giglio “Chotto Desh“, la grande danza firmata da Akram Khan

Domani alle 20.30 va in scena al Teatro del Giglio il secondo appuntamento del cartellone di Danza 2024, “Chotto Desh“. Lo spettacolo – rivolto a un pubblico dai 7 anni in avanti - porta la firma di Akram Khan, uno dei più celebri artisti nel mondo della danza contemporanea, che ha costruito la sua reputazione sul successo di produzioni fantasiose, altamente accessibili e profondamente toccanti. Come professionista istintivo e naturale, Khan è stato una calamita per artisti di fama mondiale provenienti da culture e discipline diverse, come il National Ballet of China, l’attrice Juliette Binoche, la ballerina Sylvie Guillem, i coreografi/ballerini Sidi Larbi Cherkaoui e Israel Galván, la cantante Kylie Minogue. Uno dei momenti salienti della sua carriera è stata la creazione di una componente della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra 2012, che ha riscosso unanimi consensi.

“Chotto Desh“, che significa “piccola patria“, si avvale della qualità unica di Khan nel narrare storie interculturali, creando un racconto avvincente sui sogni e sui ricordi di un ragazzo che dalla Gran Bretagna al Bangladesh celebra la resilienza dell’animo umano nel mondo moderno. Nel raccontare di un giovane che cerca di trovare il suo posto nel mondo, lo spettacolo unisce il Kathak e la danza contemporanea con una squisita commistione di testi parlati, animazioni oniriche, immagini e musiche appositamente composte, creando un’incantevole e toccante esperienza di teatro- danza per bambini dai 7 anni in su e per le loro famiglie.

E oggi alle 18.30, nel ridotto del Teatro del Giglio, il performer Nico Ricchini, protagonista dello spettacolo Chotto Desh, incontrerà il pubblico. In dialogo con lui, la giornalista e critica teatrale Rossella Battisti, una delle firme più importanti e accreditate del panorama giornalistico italiano per quanto riguarda il mondo della danza.