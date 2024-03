Al Giardino apre i battenti una nuova attività commerciale

Ogni tanto una bella notizia per il tessuto commerciale di Barga che a dicembre aveva perso alcune attività. Al Giardino,

in via Mordini, ha riaperto i battenti il negozio di ortofutta Aliclub Pierantoni. Un fondo rimasto vuoto in questi mesi in pieno centro ha insomma ripreso vita e questo è sicuramente un bene.

A dirigere l’attività è Tiziana Adami di Campia, ora abitante

a Bagni di Lucca, con una lunga esperienza nel settore ortofrutticolo. Il negozio ha riaperto dal 29 febbraio, con i seguenti orari: il lunedì, martedì, mercoledì giovedì dalle 8 alle 13; il venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19; il sabato dalle 8 alle 13.

Chiuso la domenica.