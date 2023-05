Al fotografo Paolo Bini l’onorificenza di benemerito Fiaf

Prestigioso riconoscimento per il fotografo lucchese Paolo Bini (nella foto con Elena Bacchi) che al 75° Congresso Nazionale FIAF tenutosi a Caorle ha ricevuto l’ambito titolo di “Benemerito della Fotografia Italiana”. Attivo da molti anni nel settore della fotografia, ha promosso numerose inziative e mostre, in particolare con l’Associazione Fotografica WeLovePh, della quale è stato vicepresidente, presidente e attualmente segretario. Ha curato tra l’altro il “Circuito Off” del quale è direttore artistico. Dal 2016 coordina il Laboratorio Tematico di Cult della FIAF per la provincia di Lucca e nel 2018 è stato nominato Animatore Culturale FIAF.