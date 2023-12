Al Foro Boario la mostra del “vinile“. Dal 33 al 45 giri

Eppure ritornano. Anzi, evviva ritornano. Sono i dischi in vinile, i mitici 33 e 45 giri, che hanno segnato i momenti della vita dei non più giovanissimi. Per loro e non solo, domenica 17 dicembre negli spazi del Foro Boario di Monte San Quirico torna la Mostra del disco 3345Mx e anche Cd usato e da collezione. L’iniziativa è di Ganzo eventi culturali e del suo presidente Valerio Capuzzi. “Un’occasione unica per tutti gli appassionati del vinile – così gli organizzatori – , circa 30 espositori da tutta Italia per una scelta che vedrà in mostra oltre 25.000 dischi in vinile e CD e 100 metri lineari di esposizione per curiosi e collezionisti ma anche per gli appassionati della disco, della dance con i mix che hanno segnato un’epoca, per tutti e per tutte le tasche, un ottimo idea per fare un regalo di Natale“. L’orario sarà dalle 10 alle 19 di domenica 17 dicembre a ingresso gratuito.