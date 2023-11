Al Circolo dell’Unione un concerto sul Puccini ‘europeista‘

Il Circolo dell’Unione ha ospitato un singolare concerto vocale e strumentale indirizzato alla scoperta dell’europeismo compositivo di Giacomo Puccini.

L’idea concettuale del concerto è scaturita dalla neonata Associazione “Club dei Dodici A.P.S.” che ha portato nella sede del Circolo l’eccezionale presenza del soprano pucciniano per eccellenza: Donata D’Annunzio Lombardi. Il repertorio si è alternato tra arie vocali e strumentali ad altri brani per violino e pianoforte soli, suonati rispettivamente da Cristina Papini e Andrea Napoleoni.

Con questo concerto, il Club dei Dodici ha inaugurata la propria attività; la collaborazione tra il Club e il Circolo dell’Unione si è realizzata grazie all’interessamento del socio Sandro Maffei, che viene ringraziato dal presidente del Circolo, l’avvocato Marco Treggi, per l’acuta scelta.

Il repertorio musicale proposto, spaziante da Beethoven e Massenet, Dvorak, Elgar, Catalani, Mascagni, Kreisler e Puccini, ha aperto la visione europeistica del lucchese, poiché si è compreso come molti stili d’oltralpe abbiano destato l’interesse in Puccini e da questi filtrati per confluire nel suo stile del tutto personale.

Il presidente del Circolo dell’Unione, Marco Treggi, esprime grande soddisfazione per il successo ottenuto grazie all’eccezionale bravura degli artisti, all’idea concettuale del concerto, assai diverso da altri inerenti Puccini, nonché alla perfetta organizzazione del Club dei Dodici.

"È la prima volta – dice in conclusione Treggi – che il Circolo dell’Unione ospita un concerto vero e proprio: considerando il completo assenso dei nostri Soci e dei loro ospiti, unito al loro tangibile entusiasmo, auspichiamo ripetere l’esperienza in futuro".