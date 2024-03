Al centrodestra rimane... Rontani: "Situazione al limite del rimediabile"

Aspettando Godot. Matteo Petrini ha atteso l’ufficialità di una candidatura che non si è mai concretizzata. Magari arriverà, ma sarà fuori tempo massimo. La sua rinuncia, che secondo indiscrezioni sarebbe dettata dall’amarezza e dal logoramento, appare ormai acclarata, (anche se in politica mai dire mai), dopo settimane di attesa per una investitura che pareva scontata. Tutto ciò apre decisamente scenari nuovi all’orizzonte. Vincono coloro che nella coalizione, di fronte al nome del consigliere di Fratelli d’Italia, hanno sempre trovato obiezioni.

Adesso il centrodestra dovrà sostenere Paolo Rontani, che sta facendo campagna elettorale da due mesi. Se Petrini confermerà il passo indietro non c’è spazio e modo per trovare alternative. "Si è creata una situazione difficile, veramente ai limiti del rimediabile – afferma Rontani, candidato del gruppo civico "Capannori cambia" che prosegue nei suoi impegni elettorali – perché il fattore tempo è fondamentale, basti osservare quanto accaduto in Sardegna alle regionali. Già Del Chiaro ha il vantaggio di una macchina elettorale imponente che viaggia sulla scia di decenni di governo, diamogli anche settimane e mesi di vantaggio nel proporre programmi e idee e siamo a posto". Fin qui l’ex Udc che non lo dichiara ma la sensazione è che sia pronto per guidare e tentare l’assalto al Municipio di piazza Moro l’8 e 9 giugno. La base degli elettori del centrodestra è spiazzata. Se cade Petrini, Fratelli d’Italia sarà il grande sconfitto.

Il partito egemone che non riesce a imporre il proprio candidato perché una parte della coalizione lo giudica poco...moderato, politicamente parlando.

Per una parte dell’alleanza, un esponente di partito è considerato lontano dal Centro, l’area decisiva, secondo questa corrente di pensiero, per vincere. Ma è davvero così? Senza dubbio la tradizione cattolica di Capannori influisce su queste considerazioni. Giova però ricordare che Salvadore Bartolomei, esponente della Lega, il primo partito all’epoca, nel 2019 prese il 34 % dei consensi, contro il sindaco uscente, Menesini. Nel 2014, il candidato di centro era di notevole spessore, Maria Pia Bertolucci, espressione del mondo dell’associazionismo, la quale però prese il 29%, quindi 5 punti in meno e anche lì c’era Menesini al primo tentativo, come adesso Del Chiaro. Si tratta di numeri. Dati oggettivi.

Massimo Stefanini