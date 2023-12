Al Centro Bucaneve il saggio di Andreoli presentato da D’Arrigo

Al centro civico “Il Bucaneve“ di Santa Maria a Colle domenica 17 dicembre alle 16.30 il professor Fabiano D’Arrigo presenterà al saggio “Il Gesù di tutti. Viaggio nel mistero dell’uomo di Nazareth” di Vittorino Andreoli. Il libro è una riedizione di un volume di successo del 2013, che per volere dello stesso Andreoli viene ridato alle stampe con lo stesso titolo e senza modifiche al testo per soddisfare le richieste di molti lettori. “L’opera – afferma il prof. D’Arrigo – conserva ancora la sua profondità e la sua originalità. Appartiene a quella saggistica letteraria laica che non disdegna la riflessione religiosa in particolare su Gesù di Nazareth. E non certo per mitizzare o demonizzare la credenza religiosa allo scopo di distruggerla, ma per riconoscerne l’importanza, anche se parziale, allo scopo di soddisfare il bisogno del sacro proprio di ogni essere umano“. “Per Andreoli – continua D’Arrigo – Gesù di Nazareth è ‘un contemporaneo... un fratello di latte’, è ‘un esempio per rifondare un nuovo umanesimo’ basato sull’amore, la comprensione e la misericordia. La figura di Gesù, per lo psichiatra veronese, conserva ancora oggi una straordinaria attualità e la sua parola è ricchissima di significato“.

“L’approccio di Andreoli al Gesù di Nazareth è quello di un non credente – spiega D’Arrigo – , in quanto gli manca l’esperienza di Dio e l’esperienza dell’incontro, sempre pronto domani a credere se sarà visitato da Dio. Sembra quasi che Andreoli aneli alla fede con tutto se stesso, pur restando prigioniero della razionalità. Comunque grida che Cristo appartiene anche a lui e non solo ai cristiani. Attraverso l’analisi dei vangeli canonici, di quelli apocrifi, dei racconti della morte, della sepoltura e della tomba vuota Andreoli traccia un ritratto del Gesù delle origini e del Gesù di oggi, evidenziando ‘la sua forte personalità e la grandezza del suo messaggio’“.