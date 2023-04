Al Centrale il film “Tutta la bellezza e il dolore“

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta come di consueto un film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle 21.15 verrà proiettato il film “Tutta la bellezza e il dolore“ di Laura Poitras. Il racconto intimo ed emozionante della vita di Nan Goldin, fotografa e attivista statunitense. Il film si è aggiudicato il Leone d’Oro alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia. La regista premio Oscar Laura Poitras (Citizenfour) racconta l’epopea umana e artistica di Goldin a partire dalla sua battaglia contro la famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili della crisi degli oppioidi che negli ultimi venticinque anni ha causato negli Stati Uniti un incremento costante di

morti per overdose da farmaco. Il film si snoda tra il suo attivismo e la sua arte fotografica. Ingresso ridotto a 6 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro).

È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi. Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale o in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi su www.circolocinemalucca.it.