Al canale Rio Nocella abbiamo capito che… “Per pulire il mondo bisogna sporcarci!”

Venerdì 17 febbraio 2023, noi ragazzi della Secondaria Nottolini ci siamo recati con i volontari di Legambiente al canale Rio Nocella per liberare dai rifiuti le acque. Una volta sul posto, armati di stivali di gomma, guanti, pinze raccogli rifiuti, sacchi e con tanta voglia di darci da fare, ci siamo divisi in piccoli gruppi; alcuni di noi sono andati a segnalare con una bandierina appositamente preparata un’area di nidificazione, mentre altri si sono immersi nel Rio e con l’acqua ai polpacci hanno iniziato a pulire. Alla fine, dopo circa un’ora siamo tutti rimasti sorpresi dalla quantità di rifiuti che abbiamo rinvenuto nel breve spazio di circa 300 metri: bottiglie e bicchieri di vetro, batterie, occhiali, sacchi di plastica, lattine, indumenti, e molto altro… per non parlare dell’inquinamento liquido dato dai reflui delle lavorazioni industriali.

Dopo aver suddiviso negli appositi sacchi i rifiuti, abbiamo purtroppo constatato che gran parte degli elementi inquinanti presenti non possono essere smaltiti. La compilazione del nostro report ci ha infatti messo davanti al fatto che un gesto sbagliato come quello di gettare una lattina di alluminio nell’acqua, compiuto senza pensarci e con indifferenza verso l’ambiente, fa sì che quello stesso rifiuto rimanga lì per centinaia di anni se non a tempo indeterminato… per sempre. Allora, immaginando chi verrà dopo di noi, la nostra domanda è questa: Che cosa penseranno di noi? Come ci giudicheranno?