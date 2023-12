Al Caffè Santa Zita si fanno i... “Miracoli“

Ogni dolce ha una storia e una combinazione unica di ingredienti che offrono un’esperienza sensoriale straordinaria. Dall’aroma degli erbi al gusto del castagnaccio, ogni morso è un viaggio nel patrimonio culinario e nella cultura lucchese. Se vogliamo parlare di dolcezza e di accoglienza non possiamo non citare tra le attività presenti in centro storico, il Caffè Santa Zita, da poco nella sua nuovissima sede. E in fatto di regali?

Il Caffè ormai da alcuni anni propone i “Miracoli di Santa Zita“, biscotti che incantano con la loro semplicità sempre raffinata e irresistibile e costituiscono dunque un ottimo regalo. Pur se nati in questi ultimi anni sono già diventati un marchio di fabbrica per il Caffè di piazza San Frediano: ogni biscotto ha un richiamo ad un prodotto tipico lucchese come la torta di erbi (che ha caratterizzato il primo biscotto del 2017), il castagnaccio, l’elicriso, la biadina, tanto per fare qualche esempio. Questi biscotti non sono soltanto un dolce, ma un omaggio alla storia di Lucca. Attraverso la maestria artigianale e l’amore per la tradizione, il Caffè Santa Zita continua a deliziare i suoi ospiti, offrendo una finestra sul patrimonio culinario lucchese.

Se si pensa ad un regalo indicato, i dolci e le varie delizie dolciarie della tradizione non possono mancare assolutamente. Acquistare dolci tradizionali non è solo una questione di gusto, ma è un modo per celebrare i costumi, condividere gioia e augurare felicità durante le festività natalizie.