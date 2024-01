Al “Borgo“ l’omaggio a due vittime

Per il “Giorno della Memoria 2024” la Misericordia di Borgo a Mozzano, in collaborazione con il suo “Centro Francescano di cultura e spiritualità” ha deciso di ricordare quest’anno due figure di religiosi vittime della follia nazista. La Beata Maria Restituita Helena Kafka, vergine e martire, decapitata a Vienna e il Beato Brunone Jan Zembol, religioso e martire, ucciso nel campo di concentramento di Dachau.. Una tradizione della Confraternita iniziata nel 2018, ricordando le figure del francescano Massimiliano Kolbe, di suor Edith Stein nel 2019, del Beato Aniceto Koblin nel 2020, interrotta a causa del covid nel 2021 e 2022 e ripresa lo scorso anno nel ricordo di Fra Sinforiano Ducki, frate francescano cappuccino. Appuntamento stasera alle 21.30 al chiostro del Convento di San Francesco per la celebrazione del “Giorno della Memoria”, alla presenza dei dirigenti, soci e volontari della Misericordia, delle autorità civili, religiose e militari e, soprattutto, degli studenti delle scuole di Borgo a Mozzano e di Fabbriche di Vergemoli (elementari, medie e superiori). Nel chiostro sarà allestita anche la mostra dei manifesti di tutti i religiosi.