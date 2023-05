Al Barometro vincita con il SuperEnalotto Centrato il premio da oltre 50mila euro

È festa in casa dell’anonimo fortunato che ha appena centrato una vincita al Superenalotto da leccarsi i baffi, 1 punto 5 che gli ha reso la bellezza di 52.696,81 euro. La giocata vincente è stata convalidata al punto Vendita Sisal Il Barometro Bar Caffè in Borgo Giannotti, 106. E la combinazione vincente è stata 13,23,26,27,50,63, J 71, SS 1. “Penso che si sia trattato di una scheda singola e non di un sistema, ma ancora non ho ricevuto “segnali“ dal vincitore– dice Franco Ciabatti, insieme a Samuele titolari dello storico Barometro di Borgo Giannotti –. Sinceramente non ho idea di chi possa essere, abbiamo molti clienti abitudinari, di solito over 30, che spesso giocano intorno a 2 o 3 euro, magari intorno 6 euro a settimana, per cercare di afferrare il premio. Al solito la speranza è che si tratti di qualcuno che ne ha bisogno e, magari, che possa riservare anche una donazione alle popolazioni dell’Emilia Rompagna che stanno passando l’inferno“. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 480.169 vincite. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.