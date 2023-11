"Aiuti concreti per i caminetti". Menesini chiede nuovi incentivi

Capannori, 23 novembre 2023 – Creare una cultura, come per la raccolta differenziata, sulla necessità di adottare strumenti per limitare l’inquinamento, come l’acquisto dei caminetti di ultima generazione; distribuire incentivi adeguati sotto il profilo quantitativo per la sostituzione. E’ questa la posizione del Comune di Capannori manifestata al consiglio comunale aperto e straordinario di ieri, richiesto dalla Lega sui caminetti. I consiglieri del Carroccio avevano Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso hanno ribadito che malgrado l’obbligo di accatastamento è stato rinviato al 30 marzo 2024, non è corretto imporre obblighi ai cittadini paventando pesanti sanzioni in caso di inadempimento così come l’inutilità del divieto di accensione dei caminetti poiché le emissioni di particolato dipendono non solo dagli impianti di riscaldamento domestici ma anche dal traffico veicolare e dalle emissioni industriali.

Tutto ciò in un’area di tradizione agricola, abitata all’utilizzo della legna come forma più economica per riscaldarsi. Il sindaco, Luca Menesini, ha ribadito una sua vecchia posizione: "I costi dell’energia sono ancora sostenuti, non è possibile chiedere ai cittadini di non accendere i caminetti. Le crisi non possono pagarle le persone. Non è giusto. Europa, Governo, Regione devono rivedere quanto previsto. Inoltre non deve diventare una moda, una convinzione di elite, per ricchi. Bisogna creare la consapevolezza culturale che tutte le azioni per arginare le polveri sottili e lo smog sono fondamentali. Da parte di tutti però. Quindi ok ai termocamini di ultima generazione. Ma non deve trasformarsi in un sistema per cui chi ha i soldi e si può permettere i nuovi caminetti ecologici è sensibile all’ecosistema e chi non ne ha è invece propenso a inquinare. Per questo servono incentivi seri".

«Se i termocamini costano - conclude - , ad esempio duemila euro, devono essere dati duemila euro, a tutti. Non 500, come ventilato. Altrimenti, le famiglie meno abbienti,danno spazio ad altre priorità, per bisogni più impellenti, come il cibo o la scuola dei figli. Soltanto dopo questa operazione, culturale e di risorse offerte, si può pensare anche alle sanzioni, perché chi ha avuto tutte le possibilità e non le ha sfruttate è giusto sia punito. Ma non adesso". Parole chiare quelle di Menesini e del Comune di Capannori.

Massimo Stefanini