Aiuti per caro energia alle società sportive “Sono 40mila euro“

Sono stati assegnati alle associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva del territorio i contributi straordinari messi a disposizione dal Comune di Lucca per sostenere i maggiori costi di gestione delle strutture a causa dei forti rincari energetici. “E’ un bando straordinario specifico – spiega l’assessore Fabio Barsanti (nella foto) –, sono 40mila euro che abbiamo suddiviso con criteri di equità dedotti dalla documentazione presentata”. Le domande pervenute entro i termini del bando (21 febbraio) sono state 27 e l’elenco sarà consultabile in albo pretorio e sul sito web del Comune in “bandi e avvisi“.