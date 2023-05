“Aiutando gli altri succede che si aiuta se stessi“ Il racconto di Cesare, volontario e vigile del fuoco

Il giorno 14 aprile nella nostra classe è venuto a trovarci il papà di una nostra compagna di classe, Cesare Grossi, impegnato come volontario nei donatori di sangue Fratres di Montecarlo e nella Misericordia di Altopascio, dove ha l’incarico di fare servizio di trasporto alle persone con disabilità o anziane, che nella maggior parte dei casi si ritrovano da sole. Usa tutti i mezzi alternativi all’ambulanza, perché altrimenti diventerebbe un secondo lavoro per lui e non sarebbe possibile. “Per aiutare gli altri serve molta disponibilità e anche capacità di adattarsi alle situazioni” ci spiega “una volta abbiamo dovuto recuperare una ragazza scappata da una struttura per riportarla a casa. Spesso chi ha più bisogno di aiuto sono persone sole o che vivono in situazioni di disagio”. Nonostante questi piccoli e rari episodi per lui fare volontariato è una scelta di vita, perché come sottolinea “ aiutando gli altri si aiuta anche se stessi”. Anche il suo lavoro è legato a migliorare o meglio salvare vite, perché lavora come vigile del fuoco. Ci ha raccontato molti aneddoti ma la cosa che ci ha stupiti maggiormente è stata quando ci ha raccontato del disastro alla stazione di Viareggio nel 2009, quando 32 persone persero la vita in un incendio provocato da un deragliamento di un treno e il danneggiamento della cisterna gpl che trasportava. “Il mio primo pensiero” racconta “ fu quello di non riuscire a tornare a casa dalla mia bambina nata pochi mesi prima” . Fortunatamente riuscirono a raffreddare la cisterna e spegnere il fuoco, ma quella notte fu la peggiore della sua vita.