Agosto diventa rovente Una media di 27 gradi

Si chiude oggi la seconda decade del mese di agosto che è stata segnata dalla temperatura mediamente rovente. Tanto da ribaltare i valori della prima decade. Si è infatti passati da una temperatura media di appena 23,1 gradi C dei primi 10 giorni del mese a una temperatura media di 27,2 gradi C di questi secondi 10 giorni. Trend che, stando alle previsioni meteo, appare confermato almeno per l’inizio della terza e ultima parte del mese.

Se valutiamo la temperatura media per decadi si nota che i primi 10 giorni ponevano questo mese al sedicesimo posto dei più freschi dal 1940 a oggi. Per contro la seconda decade ha raggiunto valori da secondo posto alle spalle della media dell’intero mese di agosto 2003, che in assoluto resta il più caldo con la media di 28 gradi C e ben 20 giorni roventi, quelli con temperatura massima uguale o superiore a 34 gradi C. Fino a ieri i giorni roventi di questo mese sono stati 7. Comunque la media dal primo agosto e fino a ieri pomeriggio era di 25 gradi C che lo classificano al 21 posto fra i più caldi nel centro storico di Lucca.

La massima di ieri a Lucca è stata di 35,7 gradi alle 15,30, leggermente inferiore rispetto ai 36,2 gradi C di venerdì stessa ora. Non sono da segnalare nella giornata di ieri accessi al pronto soccorso dell’ospedale San Luca per malori da caldo anche se il disagio è stato inevitabile per chi doveva lavorare o comunque restare a lungo in zone soleggiate e scarsamente ventilate. Confermate le differenze di temperature massime nelle varie zone della nostra provincia. Il primato del caldo ieri è stato, ancora una volta, registrato nella zona di Vorno (stazione di Monte Pisano nord della rete regionale) con 39,1 gradi C alle ore 16, mentre la massima più bassa si è registrata al Passo delle Radici con 22,1 gradi C alle ore 11,15.

Se è vero che la temperatura di questo mese è salita notevolmente in questa seconda decade che si chiude oggi appare comunque improbabile raggiungere temperature massima record come i 40,2 gradi del 5 agosto 2003, i 40,0 gradi C del 22 agosto 2011, i 39,5 gradi del 21 agosto 2009 oppure i 39,3 gradi del 19 agosto 2012. L’estate 2023 finora non appare da primato del caldo. Giugno si era chiuso con una media di 23,4 gradi C, attestandosi al decimo posto della classifica dei più caldi, che è aperta dal 2003 con 25,7 gradi C e chiusa dal 1989 con una media di appena 18,4 gradi C. Luglio si era chiuso con una media di 26,3 gradi C, attestandosi all’ottavo posto della classifica dei più caldi, che è aperta dal 2015 con una media di 27,3 gradi C e chiusa dal 1980 con una media di appena 21,0 gradi C. D’altra parte guardando alle temperature medie dei mesi di luglio e di agosto per decenni si nota un progressivo aumento medio, dal 1940 a oggi, che conferma a livello locale il riscaldamento globale.

Paolo Mandoli