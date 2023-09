Agonia quotidiana per i pendolari del treno da Lucca a Firenze: più di due ore per raggiungere la città

Lucca-Firenze due ore. Firenze-Roma un’ora e mezzo. Qualcosa non torna, soprattutto quando si tratta di orari di entrata al lavoro, che diventano una marcia di avanzamento impossibile se la puntualità è d’obbligo. Eppure il calvario per i pendolari del treno, con i lavori avviati nel tratto di Montecatini ancora per varie settimane, sembra non finire mai. “Penseresti che fosse sufficiente partire con il treno delle 7.30 da Lucca per essere a Firenze in ufficio alle 9 del mattino – racconta un pendolare–. Con le ultime ’rimodulazioni’ come le definisce Rfi, te lo sogni. Si sale su un treno che fa ogni singola fermata, va lento e per giunta è ritardo fisso di almeno un quarto d’ora. Risultato: non puoi essere in ufficio prima delle 9.20-9 e mezzo. Per riuscirci sveglia prima dell’alba per afferrare quello delle 6.48. Pendolari di ’lungo corso’, sgomenti come tutti, ci dicono che questi lavori su Montecatini ci sono dagli anni Ottanta. Finiranno mai?“. Il punto interrogativo resta, intanto Rfi informa che fino a venerdì 27 ottobre sono programmati lavori per il rinnovo di circa 5 chilometri di binario tra Pescia e Montecarlo San Salvatore, sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio.

“Queste attività – spiega l’ente Ferrovie dello Stato – comporteranno una rimodulazione dell’offerta ferroviaria e in alcuni casi la sostituzione dei servizi con autobus, sulle linee: Firenze-Pistoia-Viareggio e Lucca-Pisa. Le modifiche sono visibili sui sistemi di vendita“. E chi viaggia le vive sulla sua pelle ogni giorno

Laura Sartini