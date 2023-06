“Coreglia – Un’estate di eventi” propone per oggi, agli impianti sportivi di Camporigi, il terzo memorial di Angelo Dinucci e Luigi Vanni, organizzato dall’associazione ricreativa per il tempo libero Tereglio. “Insieme per ricordare”: alle 19.30 verrà servita una cena a base di pizza mentre, alle 20, amici ed ex compagni di squadra parteciperanno ad un piccolo torneo di calcetto in segno di ricordo. Sempre oggi a Ghivizzano, appuntamento con il teatro: in piazza IV Settembre arriva “Shazami” (nella foto), show con Federico Russo e Francesco Mandelli, quest’ultimo noto per essere uno dei protagonisti dello show televisivo “I soliti idioti”. Domani Notte Romantica, in collaborazione con I Borghi più belli d’Italia.