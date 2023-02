Domenica 19 febbraio, alle 16.30, nei locali parrocchiali di San Marco a Lucca, si terrà un incontro dal titolo “Agire la Laudato si’: percorsi di ecologia integrale”. Promossa da Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, Meic, Azione Cattolica e Centro Cultura dell’Università cattolica, la conferenza sarà moderata da Francesca Pacini. Interverranno Gemma Giannini sul tema “La sfida dell’ecologia integrale per l’uomo: il nuovo paradigma della Laudato si’” e Ivo Poli su “Laudato si’ e l’abbandono del territorio in cui viviamo”. Poi, presentando esperienze concrete di ecologia integrale, prenderanno la parola Lorenzo Banducci su “Sostenibilità ambientale in sanità e odontoiatria” e Pierfrancesco Sesto Rubino su “Finanza sostenibile: work in progress”.