Escalation di aggressioni in corsia. Gli infermieri adottano il krav maga

Lucca, 11 novembre 2023 – Dove non arrivano le buone parole, le migliori intenzioni, la formazione specifica mirata al cosiddetto de-escalation per disinnescare l’aggressività in corsia, subentra il “krav maga“. L’Opi, Ordine degli infermieri Lucca, da oggi come extrema ratio adotta ufficialmente i corsi di combattimento e autodifesa.

Si tratta di una preparazione sia fisica che psicologica attraverso tecniche che mirano innanzitutto a prevenire situazioni di pericolo e quindi anche a tentare di evitare lo scontro fisico. “Il trend delle aggressioni, purtroppo, è in crescita – dichiara il presidente dell’Ordine degli Infermieri Gabriele Ciucci –. In Toscana nel 2020 sono state 752, 817 nel 2021, già 1.027 nel 2023, di cui 223 fisiche e 804 verbali. Questa statistica, sia a livello nazionale che locale, trascina con se un sommerso di dimensioni importanti. Il nostro intento, oltre a avviare proficue interlocuzioni con le istituzioni a tutti i livelli come stiamo facendo, è quello di formare il personale e anche di informare il cittadino“.

La ricetta sta anche nel cercarfe un’alleanza con il cittadino, come ha sottolineato Moira Borgioni, direttore dell’area professionale del dipartimento delle professioni infermieristiche dell’Asl. “Avremo tre tappe di formazione sul territorio, il 14 e il 21 a Lucca, il 16 e il 28 a Gallicano e 23 e 30 novembre a Viareggio cpom l’istruttore Francesco Fuccio che appunto insegnerà la tecnica del Krav maga – spiega Laura Bertolotti, vicepresidente Opi –. In più a febbraio e marzo apriremo uno sportello di aiuto psicologico in anonimato per gli iscritti a Opi Lucca tenuto dalla psicoterapeuta Ornella Fulvio. Tra aprile e maggio è in programma una tavola rotonda aperta alla cittadinanza, per riflettere insieme sulle forme di violenza sempre puiù frequenti nelle corsie degli ospedali“.

Ad aggredire sono quasi sempre i familiari. E, spesso, la rabbia si scatena negli ambienti di continuità assistenziale. Come le Rsa, ad esempio. A testimoniarlo, dopo oltre 30 anni di esperienza diretta, è Edmond Kazazi, della commissione d’albo infermieri di Opi. “Le famiglie voglio la massima assistenza, vogliono tutto. E hanno ragione. Ma con 60 ospiti da seguire per ogni turno, questi sono i parametri assurdi imposti dalla Regione, come si fa?“.