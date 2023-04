Aggressione sul bus, Baccelli "inorridito" FdI: "Telecamere e guardie giurate sui mezzi"

Dopo le cure del caso è tornato a casa il controllore di At che sarebbe stato aggredito sul bus Fornoli-Lucca giovedì pomeriggio, alla fermata di Ponte a Moriano, da un uomo di 42 anni. L’operatore non ha fatto denuncia, ma se per le forze dell’ordine la questione è quindi chiusa (salvo querele), non lo è per i politici intervenuti a esprimere solidarietà per il dipendente di Autolinee Toscane. Fra tutti l’assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli, che così commenta. "Sono inorridito. E’ anche grazie ai controllori - aggiunge Baccelli - oltre che naturalmente agli autisti, che viene garantito il servizio pubblico. Come ogni lavoro merita rispetto e non violenza". E lo stesso fanno anche Lega e FdI. "Auspichiamo che sia fatta chiarezza quanto prima per questo episodio che ci spinge a riflettere sulla sicurezza dei dipendenti e dei lavoratori del settore del trasporto pubblico" hanno detto il segretario provinciale della Lega, Riccardo Cavirani, il segretario della sezione Mediavalle Cipriano Paolinelli e il membro del direttivo provinciale Pier Luca Benedetti.

"AT e Regione si sono accorte solo adesso che autisti e controllori sono diventati pungiball? - hanno polemizzato i consiglieri regionali di FdI Alessandro Capecchi e Vittorio Fantozzi - Le parole non sono più sufficienti. Tutti gli autobus devono essere dotati di telecamere e perché non coinvolgere le associazioni dei Carabinieri in pensione, o i corpi di polizia privata per tutelare maggiormente la sicurezza di lavoratori e passeggeri?".