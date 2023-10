Prende a calci e pugni i poliziotti. Gli agenti costretti a usare il taser

Lucca, 19 ottobre 2023 – Prima si è sdraiato sui binari costringendo al blocco del traffico ferroviario, poi ha cercato di colpire gli agenti che cercavano di controllare, costringendoli ad usare l’arma ad impulsi in dotazione per placare l’uomo.

Una mattinata di ordinaria follia a Lucca, quella andata in scena ieri. La Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio un cittadino eritreo di 28 che ha interrotto la linea ferroviaria Lucca – Pisa per 2 ore.

Nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, gli operatori delle Volanti sono intervenuti in ausilio della Polizia Ferroviaria di Lucca che era intervenuta a seguito di segnalazione di un cittadino straniero steso sui binari all’altezza del km 46 della linea Pistoia-Pisa San Rossore, che nel frattempo era stata interrotta per motivi di sicurezza.

La polizia ferroviaria ha rintracciato il soggetto che nel frattempo si era incamminato lungo la massicciata in direzione Lucca. Agli inviti degli operatori di fermarsi si è inizialmente rifiutato e ha iniziato a scagliare le pietre presenti sul piano ferroviario verso gli agenti, così da rendere necessario l’ausilio della volante della Questura.

Una volta intercettato il soggetto alle spalle, nei pressi del civico 190 di via Corte Belli, gli agenti provavano a sottoporlo a regolare controllo, ma l’uomo ha iniziato a reagire con calci e pugni.

L’operatore dotato di arma ad impulsi elettrici, dopo esser riuscito a schivare i colpi e, raggiunta la distanza di sicurezza necessaria, ha esploso i dardi elettrici riuscendo ad immobilizzare il soggetto. Messo in sicurezza e trasportato in Questura è risultato essere un cittadino eritreo di 28 anni con regolare permesso di soggiorno per rifugiato politico rilasciato dalla Questura di Firenze.

Dopo aver verificato le sue buone condizioni di salute veniva deferito in stato di libertà, in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Nei suoi confronti il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio del da Lucca per anni 2.

ia.na.