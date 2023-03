Aggressione: il questore chiude locale per 10 giorni

Il questore ha sospeso per dieci giorni l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e giochi del bar “Eurocaffetteria“ in viale Puccini 1910 a S.Anna. Il provvedimento cautelare è scattato ai sensi dell’art 100 del TULPS in seguito a un episodio accaduto mercoledì sera, quando un cittadino magrebino è rimasto vittima di un’aggressione da parte di cinque avventori, riportando ferite guaribili in 30 giorni. L’aggressione, sulla quale sono in corso indagini, sembra sia iniziata all’interno del locale per un diverbio tra la vittima, presumibilmente già alterata dall’uso eccessivo di alcool, e alcuni avventori, per poi proseguire all’esterno del locale, dove, secondo la vittima, gli aggressori gli avrebbero anche sottratto 800 euro in contanti