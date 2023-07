Minaccia una donna alla Caritas di Lucca e prende a calci un poliziotto, arrestato

Lucca, 26 luglio 2023 – Minaccia una donna in fila alla mensa della Caritas di Lucca e poi prende a calci un poliziotto intervenuto per calmarlo.

Portato in Questura, l’uomo, un marocchino di 29 anni, è risultato senza documenti e irregolare in Italia. Anche qui avrebbe dato in escandescenza sbattendo la testa contro l’auto di servizio e le pareti degli uffici.

Il 29enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice, alla fine della direttissima di questa mattina, ha concesso i termini a difesa, con udienza fissata al 4 settembre.

Intanto l’uomo è stato accompagnato dalla polizia al Cpr di Gorizia in seguito a un decreto di espulsione.