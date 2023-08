Aggressione al bar Pensionato in fin di vita Si cerca ancora l’uomo che lo ha ridotto così

Da un lato le condizioni di salute della persona aggredita, dall’altro il filone delle indagini che le forze dell’ordine non mollano un secondo per scoprire chi ha ridotto in fin di vita Luigi Pulcini, l’uomo di 75 anni che domenica mattina si trovava seduto all’esterno di un bar, nel centro di Altopascio, a sorseggiare il caffè per colazione quando è stato assalito e malmenato con un pugno da un giovane. Il motivo? Aver guardato la donna che era insieme all’aggressore. Il pensionato, ex commerciante del ramo pizzerie, vive da anni a Roma con la moglie Sandra ed era venuto, come tutti i mesi di agosto, in vacanza a Spianate. Dopo il colpo subìto, era stramazzato a terra, privo di sensi, in un lago di sangue. Trasportato con urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello a Pisa, ha subìto la sera stessa di domenica un delicatissimo intervento chirurgico per cercare di arginare una vasta emorragia cerebrale. Poi il pensionato, in coma, è entrato in terapia intensiva dove è ricoverato ancora oggi.

Le sue condizioni sono ancora gravissime. Sono ore di estrema preoccupazione per la famiglia. Per il povero Pulcini i danni potrebbero rivelarsi molto estesi e anche se dovesse risvegliarsi rimangono interrogativi sulla effettiva ripresa al 100%. Intanto, comunque cerca di resistere. Una vita pregiudicata per una reazione così violenta, non giustificabile, scatenata apparentemente da un presunto apprezzamento. E mentre il pensionato lotta contro la morte, le indagini della Procura fanno il loro corso, non senza qualche difficoltà.

Com’è ormai noto, già nella serata di domenica scorsa si era presentato in caserma dai carabinieri un ragazzo sostenendo di essere l’autore dell’aggressione. Avrebbe dichiarato di essere il fidanzato della ragazza che Pulcini aveva guardato, prendendosi le colpe. Eppure, appurato il legame, la sua confessione non ha convinto gli inquirenti. Ci sono alcuni elementi del reo confesso che non risulterebbero compatibili con le dichiarazioni rilasciate da alcuni testimoni che si trovavano dentro e fuori il bar, e neanche con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un’ipotesi degli investigatori, quindi, è che il 30enne stia coprendo qualcuno. La donna, sentita come persona informata sui fatti, avrebbe invece confermato il futile motivo dell’aggressione: ovvero un presunto apprezzamento che il pensionato avrebbe fatto sul suo aspetto fisico.

Carabinieri e polizia municipale lavorano senza sosta per stringere il cerchio intorno al responsabile. La targa dell’auto, una Fiat 500 di colore celeste, con la quale l’aggressore è poi fuggito, pare non abbia portato a nulla. La macchina sarebbe infatti intestata ad una terza persona che sarebbe estranea a tutta la faccenda.

Tra l’altro chiunque avesse ripreso o effettuato il video e il filmato su quanto accaduto con smartphone e telefoni di ultima generazione, o scattato foto, è invitato a presentarle perché potrebbero essere di aiuto. Non si sta tralasciando niente per risolvere la questione. Il capo di imputazione rimane per il momento quello di lesioni gravissime, ma potrebbe inasprirsi. Intanto, nella cittadina del Tau nessuno riesce a capacitarsi per quello che è successo.

Massimo Stefanini