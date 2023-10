Aggredita e derubata dentro al cimitero

Brutto episodio domenica pomeriggio al cimitero di Spianate. Intorno alle 14.30, infatti, una donna di 83 anni si stava recando a far visita alla tomba del marito quando è stata bloccata da un uomo. In un attimo è stata sbattuta a terra e gli è stata portata via la borsa. Fortunatamente per la donna, nonostante la violenta caduta, non ci sono state gravi conseguenze. L’anziana si è rivolta ai Carabinieri di Altopascio che stanno indagando sul caso.