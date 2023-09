Aggiustato il canestro dopo il crollo di venerdì

Un bel jump dalla media distanza del sindaco Sara D’Ambrosio, bissato dall’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei: ha scelto un video il primo cittadino di Altopascio per far capire che è stato sistemato (ma non cambiato), il canestro, datato 1992, che venerdì sera è venuto giù all’improvviso rischiando di far molto male a qualcuno. In un post sui social Sara D’Ambrosio afferma: "Segnalato il problema domenica, risolto stamani: i canestri sono tutti risistemati e la palestra di via Marconi è completamente fruibile. Si è trattato di un malfunzionamento temporaneo del canestro: dai controlli effettuati, infatti, il meccanismo è risultato regolarmente funzionante e la fuoriuscita dell’olio è avvenuta dalla valvola di sicurezza che si è innescata molto probabilmente a seguito di una discesa troppo veloce del canestro da parte dell’operatore".

La gara di domenica in Coppa Toscana si giocherà comunque a Ponte Buggianese.

M.S.