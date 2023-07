Aggiungi un posto a tavola I capannoresi aprono le porte ai richiedenti asilo

Conoscere altre culture e tradizioni, condividendo la cena con un richiedente asilo, o un titolare di protezione per conoscersi. Questo l’invito del Comune di Capannori che torna a proporre il progetto d’integrazione ‘Aggiungi un posto a tavola’, promosso dall’Osservatorio per la pace, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Odissea e Caritas Lucca.

Le famiglie capannoresi possono così cogliere l’occasione di conoscer alcuni giovani migranti, accompagnati da un operatore della cooperativa o volontari di Caritas o dell’Osservatorio e poter scambiarsi così, in un clima conviviale, racconti ed esperienze, per scoprire ciò che ci accomuna e ciò che invece ci rende unici. Le cene possono svolgersi in famiglia nella propria abitazione, ma anche nella comunità più allargata, come ad esempio le corti, realtà tipiche del territorio capannorese, coinvolgendo quindi più soggetti.

"A tavola non si consuma solo cibo ma ci si incontra, ci si confronta, si scambiano storie, ci si conosce - afferma l’assessore all’Osservatorio per la Pace, Ilaria Carmassi – Per questo motivo crediamo importante riproporre questa iniziativa, che è stata già realizzata negli anni scorsi, finalizzata a far incontrare in un clima conviviale coloro che provengono da altri mondi ed hanno culture diverse, ma vivono sul nostro stesso territorio, con i cittadini. La conoscenza aiuta certamente ad allontanare ingiustificate paure e crea relazioni utili a migliorare la convivenza all’interno di una stessa comunità per renderla più inclusiva. Invitiamo quindi i cittadini ad aderire al progetto e a fare un invito a cena sicuramente insolito, ma che può arricchire chi lo fa e chi lo riceve".

"Questo progetto rappresenta un’occasione conviviale importante di incontro e conoscenza tra i migranti, i minori stranieri non accompagnati e le famiglie del territorio – spiega Valerio Bonetti, presidente della Cooperativa Sociale Odissea-. Si tratta semplicemente di un modo per scambiare opinioni e scoprire magari che sono tante le cose che accomunano chi proviene da altri Paesi e chi vive sul nostro territorio. Speriamo siano in tanti a cogliere questa opportunità finalizzata a creare integrazione per una comunità sempre più coesa".

Gli interessati a partecipare e, quindi, ad invitare a cena richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati possono ricevere informazioni e manifestare la propria disponibilità scrivendo una email all’indirizzo [email protected] o telefonando al numero 0583 935251.