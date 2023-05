Agevolazioni tariffarie per le bollette di casa

Fino al 31 luglio le fasce deboli della popolazione a Capannori avranno diritto ad agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche. Si parte il 15 maggio, con l’obiettivo di assicurare un sostegno a pensionati, famiglie numerose o con persone con disabilità, famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in mobilità.

"Secondo quanto stabilito anche nell’accordo con i sindacati sul welfare per il 2023 – spiega l’assessore al sociale e vice sindaco Matteo Francesconi - abbiamo previsto una rimodulazione in aumento del 3% delle soglie di accesso Isee in modo da allargare la platea dei beneficiari". Le agevolazioni tariffarie per pensionati, famiglie numerose e disabilità sono rivolte a destinatari che sono in una delle seguenti condizioni: alloggio abitato da una sola persona ultrasessantenne pensionata, da due o più persone ultrasessantenni, da nuclei familiari formati da 5 o più componenti o dove ci sono persone con disabilità certificate. Il beneficio economico è concesso in base all’attestazione Isee 2023 e, a seconda dei casi, prevede l’esenzione totale del pagamento del servizio di raccolta rifiuti e un contributo massimo di 150 euro, oppure una riduzione del 40% sulle bollette dell’anno 2024 e un contributo massimo fino a 75 euro. Tutto ciò per spazzatura, acquedotto, fognature sostenute nel 2024. L’esenzione o la riduzione per i rifiuti si riferisce al servizio "base" cioè il minimo di sacchetti grigi per il non riciclabile riferiti alla composizione del nucleo familiare.

Ma.Ste.