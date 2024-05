Agevolazioni sulla Tari per le famiglie

Agevolazioni sulle bollette per i rifiuti il Comune viene incontro alle famiglie altopascesi in difficoltà: c’è tempo fino al 1 luglio per partecipare al bando disposto per ottenere sconti fino al 50%. Il Comune conferma per il 2024 la misura a sostegno del costo della tariffa rifiuti (Tari): l’amministrazione ha infatti messo a disposizione un fondo straordinario per andare incontro alle esigenze delle famiglie e per ammortizzare le spese che i cittadini devono sostenere. L’agevolazione prevede una riduzione del 50% della bolletta agli utenti che, alla scadenza del bando, posseggano un Isee non superiore a 8.531 euro e siano in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze (va bene anche possedere terreni agricoli utilizzati non in forma imprenditoriale); riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari al cui interno sia presente una persona con disabilità (da certificare ex L. 104/92) con Isee superiore a 8.531. L’altra misura prevista è l’esenzione del tributo riconosciuta a coloro che abbiano un Isee non superiore a 6.932 euro e che non siano in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze; esenzione anche per i nuclei familiari, con Isee inferiore a 8.531,00, al cui interno ci sia una persona con disabilità (da certificare ex L. 104/92). La modulistica deve essere consegnata all’ufficio tributi del Comune di Altopascio. Tutte le informazioni e il modulo da compilare per richiedere la domanda qui: https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/agevolazione-tari-anno-2024-utenze-domestiche/