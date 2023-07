Agevolazioni per le utenze a Capannori: Come chiederle

C’è tempo fino al 31 luglio per presentare le domande per richiedere agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche dell’anno 2024 rivolte alle fasce più deboli della popolazione: pensionati, famiglie numerose o con persone con disabilità, famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in mobilità. Le agevolazioni sono rivolte a destinatari che sono in una delle seguenti condizioni: alloggio abitato da una sola persona ultrasessantenne pensionata, da due o più persone ultrasessantenni (l’intestatario di utenza deve essere pensionato e ultrasessantenne), da nuclei familiari formati da 5 o più componenti o con disabilità certificate. Info 0583 428437-428800.