Affondo di Fratelli d’Italia "Critici per come sono stati gestiti i lavori"

"Siamo veramente critici per come sono stati gestiti i lavori su viale Europa, che durano da 8 mesi, ma i cui disagi non accennano a diminuire". Inizia così la dura nota del direttivo comunale capannorese di Fratelli d’Italia. "Provincia e Comune hanno respinto una nostra mozione che tendeva a restituire agli esercenti e a chi aveva subìto un oggettivo calo del fatturato, una forma di ristoro. Per loro, non è successo nulla, ma non è certo così. Vi sono state code chilometriche che hanno congestionato il traffico, a causa della scelta di operare in pieno giorno e non di notte, come sarebbe normale fare per un intervento che insiste su una direttrice percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli. Poi c’è la questione allacciature per l’acquedotto. Facile immaginare che molti allacci saranno posteriori all’asfaltatura, con tanti nuovi disagi e tante toppe sul manto stradale. Non potevano essere informati prima i cittadini?".