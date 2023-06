Affitti, prezzi alle stelle Perché siamo i più cari

Lucca (con ben 30,5 euro al metro quadro al mese) si conferma la provincia italiana più cara per gli affittuari, seguita da Belluno (27,5 euro al metro quadro) e Ravenna (27,1 euro al metro quadro). Le richieste medie dei proprietari superano 20 euro (al metro quadro) anche a Grosseto (26,4 euro), Rimini (25,1) e Milano (20,7) secondo l’indicatore Idealista creato ormai nel lontano 2012.

La nostra provincia, dunque, risulta la più cara d’Italia per chi intende affittare una casa, un dato che fa il paio con la crescita turistica del capoluogo, ma che ha come elemento cruciale il costo delle abitazioni nella zona della Versilia, a cominciare da Forte dei Marmi, come conferma Natale Mancini, general manager di Casamica Lucca.

"Il dato – spiega – è viziato dai valori delle locazioni riguardanti il comune di Forte dei Marmi e dintorni che finiscono per influenzare significativamente i numeri provinciali. L’affitto mensile di un immobile di lusso arriva anche a 150mila euro, al punto che Forte dei Marmi è la località marina più cara d’Italia. Un boom che gonfia gli affitti, visto che la richiesta è molto alta: chi aveva un immobile libero ha potuto aumentare i prezzi di 15-20 euro al metro quadro, non solo verso gli stranieri ma anche nei confronti della clientela italiana come effetto del post covid".

Diverse le cifre se si guarda a Lucca capoluogo: qui i numeri sono decisamente più abbordabili. "Se si guardano i dati ufficiali delle locazioni a lungo periodo – aggiunge Mancini – si attestano intorno ai 9 euro al metro quadro al mese, ma il problema rimane quello della reperibilità: è infatti quasi impossibile trovare un affitto a lungo termine per il boom degli Airbnb. Andrebbe trovato un giusto compromesso, poiché da una parte se ci fossero restrizioni, avremmo un problema di capienza ricettiva e sarebbero immessi sul mercato nuovi immobili pronti da abitare, dall’altra la qualità degli immobili messi a disposizione dei turisti dovrebbe necessariamente innalzarsi con una regolamentazione ad hoc. E’ probabile che i valori al mese delle locazioni inerenti gli short-rent rientrino nel range 830 euro al metro quadro ma sono difficilmente quantificabili. A Lucca non è un buon momento per chi deve cercare un’abitazione in affitto, ma è un buon momento, vista la carenza immobiliare, per i proprietari: sia per chi si è orientato sulle locazioni turistiche, sia per chi opta per un lungo periodo".

Fabrizio Vincenti