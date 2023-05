“Adotta una mamma e il bambino" Il progetto solidale nelle farmacie

Le farmacie della rete Farma Acquisition Holding del territorio di Lucca hanno deciso di aderire al progetto “Adotta una mamma e il suo bambino” dell’Associazione Consulenza per la Famiglia, con l’obiettivo di sostenere le donne in attesa di un figlio e per assisterle nell’affrontare le difficoltà correlate alla genitorialità.

Durante la seconda settimana di maggio - dall’8 al 14 - nelle farmacie partner del progetto sarà possibile donare prodotti di prima necessità e alimenti per la cura e la crescita del bambino da 0 a 2 anni. Tutti i beni raccolti saranno poi distribuiti alle donne in difficoltà individuate e assistite dall’Associazione che ogni mese, durante il 2022, è riuscita a sostenere circa 50 famiglie. Le farmacie della rete Farma Acquisition Holding sono da sempre presenti sul territorio e sposano progetti concreti di aiuto come quello promosso dall’ACF, una onlus che da più di trent’anni offre servizi per le famiglie, le coppie, le donne, i giovani e i bambini della provincia di Lucca.

Chiunque volesse attivamente partecipare al progetto “Adotta una mamma e il suo bambino” donando, può recarsi nelle date indicate nelle seguenti farmacie: Alliance Farmacie Comunali Lucca 24, piazza Curtatone, 7, Lucca; Alliance Farmacie Comunali San Vito, via Vecchia Pesciatina, 922, Lucca; Alliance Farmacie Comunali Sant’Angelo, viale G. Puccini, 1602 , Lucca; Alliance Farmacie Comunali Monte San Quirico, via per Camaiore, 11621168, Lucca; Alliance Farmacie Comunali Nozzano, via di Balbano, 5, Lucca; Alliance Farmacie Comunali Fornoli, viale Papa Giovanni XXIII, 21, Lucca; Alliance Farmacie Comunali Capannori Centro, piazza Aldo Moro, 4, Capannori; Alliance Farmacie Comunali Capannori Nord, viale Europa, 1, Capannori; Farmacia Mazzorini, via delle Tagliate I°, 217, Lucca; Farmacia Sodini, via I Maggio, 16, Borgo a Mozzano.