Addio alle bottiglie di plastica in classe. Ecco le borracce donate dal Comune

A partire dalla prossima settimana l’amministrazione comunale distribuirà agli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio circa 800 borracce in acciaio inox del Comune di Capannori. Obiettivo dell’iniziativa è quello di ridurre l’utilizzo della plastica e promuovere l’uso dell’acqua pubblica. Le borracce sono realizzate in acciaio inox 18/10, che è il tipo migliore e più resistente di acciaio inossidabile, ed hanno una doppia camera termica. Con capacità di mezzo litro e possono essere utilizzate sia per l’acqua sia per le bevande calde. "L’obiettivo – spiegano le assessore Caludia Berti e Silvia Sarti – è quello di diminuire la produzione di scarti sul territorio e, in particolare, le bottiglie di plastica, nella strategia Rifiuti Zero".