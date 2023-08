Addio al ‘sogno‘ del Porta Elisa Il gruppo Bulgarella ribadisce ”Non faremo il nuovo stadio”

Del nuovo stadio di Porta Elisa da 50 milioni di euro rimane solo il plastico che fu presentato in pompa magna niente meno che in San Francesco e che era stato collocato in una sala all’interno della tribuna coperta e che ora verrà rimosso, dopo che saranno ultimati i lavori in corso.

Dunque teniamoci stretto il vecchio, storico Porta Elisa e rimettiamo definitivamente in un cassetto il mega progetto da 50milioni, che, oggettivamente, avrebbe cambiato il volto all’intera zona di Porta Elisa. Dobbiamo dare pubblicamente atto al presidente Bulgarella di averlo detto sin dal primo giorno: "Non siamo venuti a Lucca per il nuovo stadio".

Concetto ribadito ieri mattina dall’ad della Lucchese, Ray Lo Faso, nel corso di un tour organizzato dalla società per illustrare l’andamento dei lavori in corso al Porta Elisa.

"Fin dai primi giorni – ha spiegato Lo Faso – abbiamo ribadito che non siamo venuti per lo stadio e che a nostro avviso il progetto presentato è eccessivo: 50 milioni di costi pongono un problema economico. Mi pare un progetto sovradimensionato e comunque per noi non è sostenibile. Se l’Aurora Immobiliare ha suoi investitori è un discorso, noi su queste cifre non ci muoviamo. Il nostro obiettivo, nell’immediato, è recuperare la tribuna e rimettere un po’ a posto lo stadio. Se poi il Comune ci interpella per un progetto fattibile noi siamo pronti, purché sia sotto i 10 milioni di spesa".

Ed ora i lavori in corso che saranno ultimati a ridosso dell’inizio del campionato, domenica 3 settembre. La novità più interessante è l’eliminazione della cancellata che divide il parterre della tribuna coperta dal terreno di gioco, sullo stile dei campi inglesi. Il 21 agosto arriveranno i nuovi seggiolini che dovranno ospitare i 650 spettatori, ai lati della tribuna centrale, ovviamente di colore rosso e nero. Nuove e più capienti le panchine, che attualmente dispongono di appena 14 posti.

All’interno della tribuna coperta ci sarà un "privè" per gli ospiti più importanti. Cambierà l’ingresso alla tribuna stampa. Non più al centro della tribuna, ma attraverso un cancello posto verso la curva ovest. Riaprirà il bar e saranno ovviamente risistemati i bagni. Anche la sala stampa sarà spostata verso due locali occupati in precedenza dagli uffici.

Cambierà infine anche il servizio degli stewards che la società ha intenzione di affidare ad una nuova agenzia.

Emiliano Pellegrini