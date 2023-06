Addio al geometra Filippo Vietina A giorni avrebbe compiuto 57 anni

Lutto in città per la morte di Filippo Vietina: avrebbe compiuto 57 anni il 13 luglio. Lascia la moglie Simonetta Bocci ed i figli Paolo, Luca, Sara e Giulio. Quarto figlio di Giuseppe Vietina e Giovanna Dicati, fratello dell’ex assessora Ilaria Vietina, Filippo era molto conosciuto in città per la sua professione di geometra, per la sua disponibilità e cortesia, per la grande professionalità con cui ha svolto fino all’ultimo i suoi impegni lavorativi. È stato a lungo anche dirigente della società lucchese di scherma. La famiglia desidera ringraziare quanti gli sono stati vicini in questi ultimi mesi, i medici ed i sanitari che lo hanno assistito all’ospedale della Versilia ed al centro ematologico dell’Università di Bologna. Tutti quelli che hanno conosciuto Filippo lo ricorderanno per il sorriso e la dolcezza, per la bontà e la disponibilità che erano insiti nel suo carattere. Mancherà tanto a tutti. I funerali si tengono oggi alle 15.30 nella chiesa dell’Arancio.