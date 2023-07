Addio ad Alfredo Paroli Storico ex dirigente dell’azienda Salov

E’ scomparso a 86 anni Alfredo “Rudi“ Pàroli, ex dirigente della Salov. Originario di Lucca, da tempo si era stabilito al Marco Polo a Viareggio per il grande amore verso la città. E’ sempre stato impegnato nel gruppo oleario, prima come dirigente alla Bertolli poi inglobata dal gruppo Alivar col trasferimento dello staff dirigenziale a Novara: fu l’amico Dino Fontana a lanciargli la proposta, a fine anni Settanta, di entrare in Salov dove è rimasto fino alla pensione, per poi restare come consulente. Lascia la moglie Liana, il figlio Paolo, la nuora Lorella e il nipote Lorenzo. I funerali domani alle 10,30 nella chiesa di Don Bosco.