Addio ad Alessandro Tommasi ex segretario della Cgil: "Che la terra ti sia lieve"

"È con profondo dolore che la Cgil Lucca piange la scomparsa del suo ex Segretario Provinciale Alessandro Tommasi (foto), venuto a mancare lo scorso 11 marzo a 73 anni in seguito alle complicazioni provocate da un grave incidente domestico". Lungo e commosso il ricordo della sigla sindacale verso quello che è stato un vero e prorpio simbolo.

"Entrato poco più che ventenne nel sindacato nel periodo tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80, sotto la guida dell’allora Segretario Provinciale, e poi senatore, Sergio Gigli, Tommasi si era fin da subito contraddistinto per il suo lavoro innovativo e la sua fervente militanza. Dopo solo pochi anni era infatti riuscito a diventare Segretario Generale della Fiom della provincia di Lucca".

"Ma questa non era che una tappa nel suo percorso all’interno della Cgil - proseguono -. Nel 1981, al termine del mandato di Gigli, Alessandro viene così eletto Segretario Generale della Cgil provincia di Lucca, incarico che ha poi ricoperto fino al termine del suo secondo mandato nel 1989. Nel corso della sua direzione, egli fu direttamente protagonista di molte importanti vertenze del nostro territorio, riuscendo quasi sempre ad ottenere l’accordo migliore per i lavoratori coinvolti. Ne possono essere un esempio, solo per citare le più rinomate, quelle che coinvolsero la ex SMI di Fornaci di Barga (ora KME) o la Cucirini Cantoni Coats, aziende che ai tempi impiegavano oltre un migliaio di dipendenti ciascuna.

Al termine del suo lavoro come Segretario della Cgil provincia di Lucca, Tommasi lasciò il mondo del sindacato per dedicarsi alla politica, e nello stesso 1989 divenne Segretario Comunale del PCI di Lucca. L’anno seguente il grande salto nella politica, che lo portò ad essere al contempo consigliere comunale a Lucca e membro della Segreteria dell’allora presidente della Regione Marco Marcucci.

Alessandro decise però di ritirarsi a vita privata già nel 1992, abbandonando i suoi ruoli politici per andare a lavorare in

un’azienda fiorentina, per la quale ricoprì diversi ruoli, dal consulente al responsabile delle risorse umane".

"Con la sua dipartita - conclude la nota di cordoglio -, la Cgil Lucca perde un simbolo di un periodo chiave nella storia recente della mobilitazione sindacale. Ciao Alessandro, che la terra ti sia lieve".

I funerali di Alessandro Tommasi si terranno oggi alle 16 nella “Casa del commiato“ della Croce Verde di Lucca in via Romana 907.