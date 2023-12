Addio a Toschi. L’ultimo saluto in una Cattedrale gremita di amici

La chiesa di san Concordio non avrebbe potuto contenere tutti i fedeli, le autorità e i sacerdoti che ieri pomeriggio hanno preso parte dal rito funebre di Massimo Toschi. Saggia dunque la decisione, discussa a lungo nella giornata di mercoledì, di accogliere la celebrazione nella chiesa cattedrale, lasciando a san Concordio la sola veglia di preghiera che si è svolta mercoledì sera.

A concelebrare in san Martino, ieri pomeriggio alle 15, c’erano due vescovi: quello di Lucca, Paolo Giulietti, e quello di Pescia, Roberto Filippini, 14 sacerdoti e due diaconi.

Molte le autorità presenti a partire dal sindaco di Lucca Mario Pardini, dall’ex sindaco Alessandro Tambellini, da altri sindaci della provincia di Lucca, con loro il consigliere Mario Puppa per la Regione e il sindaco Patrizio Andreuccetti per la Provincia di Lucca. Moltissimi gli esponenti del mondo politico, in particolare di centro sinistra, e del mondo cattolico, della cooperazione e del volontariato, realtà in cui Massimo Toschi è stato impegnato nella sua vita. Era attesa anche la presenza di Romano Prodi, storico amico di Massimo Toschi, che invece è stato trattenuto in Argentina da altri impegni.

Nell’omelia l’arcivescovo monsignor Giulietti ha ricordato che "siamo nel tempo di avvento, il tempo in cui la Chiesa invita a fare i conti con la storia, a fare i conti con le contraddizioni, con le prove e le difficoltà di questo nostro tempo. Anche noi siamo sottoposti a prove. Questa è la verità della vita di tutti. È stata anche la verità della vita di Massimo – ha aggiunto l’arcivescovo – che ha conosciuto molte prove nella sua persona e nella sua famiglia ma anche nelle persone di cui si è fatto vicino nel suo ministero. E’ stato un cristiano, persona impegnata in politica, difensore dei diritti. Il segreto, la radice della vita di Massimo è stata il coraggio e la roccia del cristiano che consente di fronteggiare in maniera efficace le proprie prove e la vita delle persone di cui si è fatto carico per ciò che poteva. Questo è il messaggio della nostra celebrazione in questo tempo difficile, segnato da conflitti drammatici. Il messaggio di non perdere la speranza, di non farci incattivire, di non farci precipitare nell’indifferenza, nel cinismo, nelle difficoltà. Dobbiamo invece confidare nella parola di Dio, fare ciò che è possibile a ciascuno di noi per fronteggiare e rivolgere al meglio questo nostro tempo. Nella consapevolezza che nessun bene, nessun atto di coraggio verrà sprecato. Verrà il Signore a dar compimento all’impegno degli uomini".

Dopo l’omelia ha parlato un sacerdote amico di Toschi che ne ha tratteggiato il costante impegno e la fede di un uomo che è stato costruttore di pace e paladino degli ultimi.

Al termine, prima della conclusione della celebrazione, l’arcivescovo Paolo Giulietti ha nuovamente preso la parola per annunciare che, su proposta dal presidente della Provincia Luca Menesini, ci sarà presto un altro momento per fare memoria di Massimo Toschi, un incontro civile per ricordarne l’impegno e la passione nei vari ambiti sociali, culturali e politici.

Poi la bianca bara di Massimo Toschi accompagnata dai sacerdoti celebranti è uscita dalla chiesa cattedrale quando erano le 16,20, seguita dalle centinaia di presenti.