Addio a Rosella Regoli: con il fratello gestiva la storica edicola

Lutto ad Altopascio per la scomparsa di Rosella Regoli, 70 anni, conosciuta veramente da tutti poiché da decenni lavorava alla storica edicola di piazza Croce, gestita dal fratello Roberto. Era malata da tempo, ma tutti speravano che potesse riprendersi. La notizia, ieri mattina, ha lasciato sgomenti i clienti, che poi erano anche amici della famiglia, distrutta dal dolore. Minuta di statura, ma dotata di una forza di volontà incrollabile, era il punto di riferimento, insieme al fratello, di ogni richiesta che potesse arrivare nell’esercizio commerciale. Ma alla determinazione associava una gentilezza e una disponibilità assolute: far felice un bambino, ad esempio, con l’album preferito delle figurine, o una bambina con i giochi, diventava per lei una missione.

Oltre alla vendita dei quotidiani, sapeva trovare ogni tipo di libro. Senza trascurare la sua generosità: quante volte ha aiutato i poveri migranti, disperati che davanti al negozio cercavano, inutilmente, di vendere qualcosa per racimolare qualche spicciolo. Rosella spesso assicurava loro cibo e persino indumenti, impegnata sempre a fare del bene al prossimo con le associazioni del paese. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Altopascio. Alla famiglia le condoglianze da parte della nostra redazione.

Ma. Ste.