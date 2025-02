Addio a Luigina Venturi. Gestì con il marito Aldo le “Calzature Giannotti“

Mercoledì, a 94 anni, ci ha lasciati Luigina Venturi (nella foto), vedova Giannotti, una delle ultime commerciati storiche di Lucca. Nei primi anni ’50, insieme al marito Aldo, aveva dato vita e fatto crescere il negozio ‘Calzature Giannotti’ in via Santa Lucia. Dopo la morte del marito, nel 1985, aveva continuato insieme al figlio Massimo a gestire il negozio fino al 2010. Sempre sorridente, affabile, gentile, disponibile, generosa, grande lavoratrice era stata un punto di riferimento per i tantissimi affezionati clienti che provenivano da tutto il circondario e anche da fuori provincia perché sapevano che avrebbero trovato l’articolo di qualità ma a prezzi economici che cercavano.

Attenta alle necessità della sua vasta clientela, con amore sceglieva le scarpe, gli stivali di gomma, le scarpe da tennis, i sandali, le ciabatte, gli zoccoli, le pantofole che fossero adatti per gli adulti ma anche per i giovani, i bambini e gli anziani. Nelle vetrine venivano esposti tutti i modelli con i relativi cartellini ben visibili e il prezzo che finiva sempre con .90 perché faceva meno effetto leggere 9.90 invece di 10 o 49.90 invece di 50. Anche dopo la chiusura del negozio, per sopraggiunti limiti di età, molti la riconoscevano e la fermavano ricordando i bei tempi, quando andavano a comprare i sandalini con gli occhi per i loro bambini piccoli, o gli stivali di gomma per il marito o le pantofole per la suocera anziana... Dopo una lunga vita si è spenta attorniata dall’affetto dei suoi figli Emanuela e Massimo, della sorella Cesira, dei nipoti Jessica, Isabella, Tommaso, Edoardo e dei bisnipoti Federico e Leonardo.

Il funerale oggi alle 16 nella chiesa di Sant’Anna partendo dalla Cappella del Commiato della Misericordia in viale Luporini.