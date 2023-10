Addio a Giuliano Marsili l’imprenditore edile scomparso a 48 anni

Dolore in città per la prematura scomparsa di Giuliano Marsili (nella foto) 48 anni, imprenditore edile, professionista molto apprezzato e dotato di una grande umanità, che ha curato in questi anni numerose ristrutturazioni nel territorio lucchese.

Era residente a Mastiano. Padre di due bambini, lascia la compagna Elisabetta, il fratello Marco, Joel, Dinorah Edoardo, che lo hanno assistito fino all’ultimo nella battaglia contro una malattia purtroppo inesorabile.

I funerali si terranno lunedì 23 ottobre alle ore 14,30 a Nozzano San Pietro.