Addio a Fabio Lucchesi Fu anche vicesindaco Dc

Cordoglio a Bagni di Lucca per la morte di Fabio Lucchesi, 95 anni, già vicesindaco e assessore alla Cultura al comune termale, spentosi serenamente presso la sua abitazione in via Umberto I° venerdì pomeriggio. Lascia la moglie Stefania, le figlie Paola e Laura, generi e nipoti. Molto intensa la sua vita nella comunità di Bagni di Lucca, dove, iscritto alla Democrazia Cristiana, si è distinto negli incarichi pubblici ricoperti per tre legislature comunali, dagli anni ‘60 fino agli anni ’80, come consigliere ed assessore alla Cultura.

Ha collaborato inoltre come corrispondente da Bagni di Lucca per La Nazione, dal 1970 al 1988. Persona colta, sempre elegante, pacato e gentile nei modi di fare, nella vita è stato impiegato e successivamente direttore dell’Ufficio Postale di Bagni di Lucca. Si è guadagnato stima ed affetto dai suoi concittadini per la sua affabilità e signorilità, mai un gesto fuori posto e massima disponibilità verso tutti nello svolgimento della sua professione ed anche nel suo ruolo politico di amministratore.

Fabio Lucchesi era nato a New York il 22 dicembre del 1927. Arrivò in Italia con la madre nel 1931, andando ad abitare a Castelnuovo Garfagnana fino al 1943, dove frequentò la scuola elementare e poi l’Istituto Tecnico Commerciale, concludendo i suoi studi al Liceo Scientifico "Vallisneri". Nel 1964 sposò a Bagni di Lucca, dove nel frattempo si era stabilito, Stefania Borghesi, dell’omonimo antico caffè e ristorante, ancora oggi gestito dalla famiglia nel centro storico termale. Dal matrimonio nacquero due figlie, Paola e Laura.

Interessato alla letteratura e alla cultura in generale, è stato per molti anni presidente dell’Unitre (Università della Terza Età) di Bagni di Lucca, cofondatore e vicedirettore del Nuovo Corriere di Bagni di Lucca e presidente del Lions Club Garfagnana.

Ai familiari giungano il cordoglio sincero e le condoglianze anche della nostra redazione. Il suo funerale si terrà domani pomeriggio 10 aprile, alle ore 16, presso la Chiesa di San Pietro e Paolo in Corsena.

Marco Nicoli