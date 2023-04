Addio a don Cola Parroco fra la gente

Lutto nella comunità barghigiana per la scomparsa, a 92 anni, di don Giuseppe Cola, il parroco della montagna barghigiana dove ha prestato il suo servizio praticamente tutta la vita, con più di 65 anni di sacerdozio di servizio pastorale a Tiglio, Renaio e Pegnana. Un sacerdote speciale, semplice ed umile, apertissimo verso il mondo e i suoi parrocchiani; con un dolce sorriso per tutti e sempre pronto ad aiutare. Don Cola, che a febbraio aveva festeggiato nella villa di riposo Pascoli di Barga, dove era ospite, i suoi 92 anni, ha speso la sua vita per gli altri, edificando silenziosamente la comunità di Tiglio e quella degli altri paesi che compongono la montagna di Barga. Nel 2014, per celebrare i 60 anni dall’ordinazione sacerdotale, uscì il libro dal titolo "Don Giuseppe Cola, semplicità e preghiera" che ripercorreva il momento della sua vocazione, l’esperienza come insegnante e gli incarichi pastorali.

Per ricordarlo ieri mattina la campana suonata per lui dai campanari del Duomo di Barga di cui dal 2016 era divenuto canonico, onorificenza che nella storia ha riguardato i sacerdoti più meritevoli, mentre i suoi funerali si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa di San Giusto a Tiglio Alto, officiate dal vescovo della Diocesi di Pisa mons. Giovanni Paolo Benotto. Ieri a commentare la sua morte ed a ricordarlo, anche la sindaca di Barga, Caterina Campani: "Era un parroco capace di stare fra la gente, capirne le esigenze, tenere unita una comunità. Una grossa perdita non solo per la sua Tiglio, ma per tutti noi". Alla famiglia giungano le nostre condoglianze.

Luca Galeotti