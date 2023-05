Addio a don Bianchi Il sacerdote compositore con la Valle nel cuore

Profonda commozione in Garfagnana e in tutta la diocesi per la scomparsa del maestro don Italo Bianchi di Castelnuovo, 86 anni, noto compositore, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero, durante la sua lunga vita di sacerdote, insegnante, musicista, compositore, autore di numerose opere di carattere religioso e anche di musica popolare della montagna.

Il funerale si svolgerà, domani, martedì, alle 10, in Duomo a Castelnuovo, con la presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, di sacerdoti, autorità locali e sicuramente tante persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato per la sua gentilezza e modestia come persona, non facendo mai pesare la sua fama di insigne musicista a livello internazionale. Lascia nel dolore la sorella Marusca, il cognato Sergio Dini, i nipoti e le loro famiglie. Per oltre 30 anni è stato titolare di armonia, contrappunto e fuga al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.

Aveva composto le musiche per Messe solenni celebrate da Paolo VI, Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI. Per la sua attività compositiva aveva ottenuto molti riconoscimenti come i primi premi ai concorsi Cantico delle Creature ad Assisi, Basilica Laurentina di Loreto, I maestri dell’organo di Bergamo e per il brano "Terra Lontana" dedicato alla Garfagnana.

